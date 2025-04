Un libro di Onorati per i 50 anni del Punto Vela

Domani alle 18 il Punto Vela di Marina di Ravenna celebra i 50 anni di attività e e presenta un libro facendo una festa con Dj set Bisio e Diego Vilar

"In questo diario – spiega il titolare Roberto Onorati – racconto le cose più importanti che sono accadute in questi 50 anni e le ragioni che ci hanno spinto nelle scelte intraprese.

Mi piace sottolineare che una delle motivazioni più importanti è sempre stato il desiderio di vedere crescere l’attenzione per Marina di Ravenna. La località in cui sono cresciuto e che mi ha dato l’occasione per avvicinarmi allo sport della vela che oltre ad una passione sportiva è diventata un’occasione di lavoro. In questi anni lo sport e il lavoro mi hanno fatto incontrare tantissime persone e la presentazione di questo libro è l’occasione per invitare i nostri clienti e amici a festeggiare i nostri primi 50 anni".