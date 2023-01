Un libro di un ravennate per risolvere il problema dei debiti

Si presenta come un piccolo manuale pensato per titolari di micro-attività come negozianti, parrucchieri, estetiste, in definitiva, la ricca platea di partita Iva a forte rischio di indebitamento, soprattutto a causa del Covid-19 prima e della crisi economica poi. ‘Soluzione crisi. Le 7 strategie definitive per risolvere i debiti’, è scritto dal commercialista ravennate d’adozione Gianpiero De Martinis (foto), per la nuova collana Strumenti di SBC Edizioni. In passato, De Martinis è stato anche presidente dell’Unione giovani commercialisti ed esperti contabili di

Ravenna. Il libro, spiega l’autore, nasce "dal mio lavoro, visto che da 14 anni mi occupo di risolvere situazioni di crisi, ossia di utilizzare gli strumenti legislativi per appianare debiti. Dopo aver pubblicato due anni fa un

primo libro, sono ritornato sull’argomento spinto dall’attualità: in un tessuto economico in

difficoltà, nel dopo pandemia e con problemi legati al caro bollette e alla guerra, da inizio anno lo Stato ha ripreso a bombardare le attività con cartelle esattoriali per il recupero crediti, sospese per due anni". Le categorie più a rischio indebitamento, sono, anzitutto, "chi, a causa del Covid, non ha lavorato e ora si trova in difficoltà con i pagamenti. Ma c’è anche chi ha lavorato poco e fatica a pagare fornitori e dipendenti. Ci sono anche casi estremi di violenza economica, per lo più a carico di donne costrette da uomini a fare da

prestanome e che a un certo punto si trovano a dover affrontare pagamenti di cui sono responsabili solo in parte".

Roberta Bezzi