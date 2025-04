Un libro-guida sui monumenti Unesco

Alle 18, al Mercato Coperto in piazza Andrea Costa 6 a Ravenna, per la rassegna “Storie e persone”, si parla del volume ’Il sito Unesco di Ravenna. Otto monumenti di valore universale’ di Giovanni Gardini, Linda Kniffitz, Maria Grazia Marini, pubblicato dalle Edizioni del Girasole come guida essenziale ai monumenti e ai mosaici sia per i turisti sia per i concittadini.

Farà gli onori di casa Beatrice Bassi, organizzatrice della rassegna (in collaborazione con Miranda Blosi titolare di LibriMi).

L’incontro sarà condotto da Carlo Zingaretti, già autore di numerosi libri sulla storia di Ravenna.

Interverranno le coautrici Linda Kniffitz (sugli 8 monumenti Unesco) e Maria Grazia Marini (sulla storia del riconoscimento) e l’editore Ivan Simonini (sui mosaici che hanno ispirato Dante).