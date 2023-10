Un libro per aiutare la biblioteca comunale

La Biblioteca Comunale “Loris Ricci Garotti” di Sant’Agata è stata colpita in modo pesante dall’alluvione di maggio. La parte che più ha sofferto è stata la ricca sezione per l’infanzia poiché i libri, per motivi di fruizione dei piccoli utenti, erano collocati sotto il metro di altezza. Paolo Ciampi e Massimiliano Bellavista, scrittori fiorentini, hanno avuto l’idea di realizzare e curare una raccolta di racconti con l’obiettivo di destinarne i proventi - dedotte le spese di stampa - alla biblioteca santagatese: per ogni copia acquistata, dieci euro verranno versati alla biblioteca stessa. Il traguardo è raggiungere le mille copie vendute, che significherebbe un contributo di ben diecimila euro. Ventun racconti e ventun scrittori, tra cui Barbara Vallotti, Marisa Salabelle, Claudia Muscolino e i ravennati Paolo Casadio, Nevio Galeati e Daniele Rondinelli, hanno partecipato al progetto di solidarietà edito da Betti editrice, ne “I libri di Mompracem”. L’antologia si intitola “Parole dal fango”, e presto sarà presentata in librerie e biblioteche.