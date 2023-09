Un libro per i mici dell’oasi felina

Domani alle 15.30, nell’oasi felina del ponte della Chiusaccia a Cotignola c’è l’evento ‘Un libro per i nostri A.mici’. Sarà presentato il libro ‘Breve diario di una principessa’ di Giovanna Capucci, in dialogo con Valentina Berardi. Poi, note di Francesco Chiari e Rita Zauli, la mostra ‘Ritragatto’ della pittrice Cinzia Pasi e degustazione di vini di Solaroli di San Severo di Cotignola, con stuzzichini offerti dal circolo Anspi San Lugi di Cassanigo. In caso di maltempo la presentazione si svolgerà al circolo Anspi di Cassanigo. Tutti i proventi della vendita del libro andranno all’Enpa di Lugo.