Un libro per riflettere sulla vecchiaia

Domani alle 18, nella sala D’Attorre di via Ponte Marino 2, si terrà la presentazione del libro “L’età grande. Riflessioni sulla vecchiaia” di Gabriella Caramore.

La vecchiaia è spesso considerata un periodo di declino, immobilità e vuoti. Ma al di là di stereotipi, preconcetti e tabù, l’età grande, come la definisce l’autrice, si rivela un territorio inesplorato ed è “grande” per il numero degli anni, per il carico di prove che porta con sé, ma soprattutto per la sua capacità di consapevolezza di sé. La scrittrice compie un’analisi interiore profonda, un cammino che ripercorre le tappe di un’esperienza umana profonda e personale, ma anche universale offrendo spunti di riflessione su un tema spesso trascurato.

Il prossimo appuntamento del Centro Relazioni Culturali sarà venerdì 19 aprile, alle 18.00, nella sala D’Attorre, con la presentazione del libro “Incion. Poesie in dialetto romagnolo 1984-2016” di Giovanni Nadiani, a cura di Giuseppe Bellosi.