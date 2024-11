Un libro racconta Giovanna Bosi Maramotti

In occasione del centenario della nascita di Giovanna Bosi Maramotti è stato pubblicato dal Girasole il piacevole volume di Ivan Simonini ’Le donne di Giovanna’, una raccolta di profili di donne che in qualche maniera hanno incrociato la sua vita di studiosa e che dimostra, come scrive Simonini, "quanto sia stato centrale nella mente di Giovanna la riflessione su quella che definiva ‘il continente donna’ o ‘la galassia femminile’". Donna "dal pensiero forte", come recita il titolo di un volume, curato dal figlio Andrea Maramotti e da Ivan Simonini, che raccoglie parte dei suoi scritti, Giovanna nasce a Faenza il 1 dicembre del 1924.

Dopo aver frequentato il locale liceo classico consegue a Bologna la laurea in lettere con una tesi sulle ’Notti Attiche’ di Aulo Gellio quindi negli anni Cinquanta si trasferisce a Ravenna, sposa il maestro Eudoro Maramotti e si dedica all’insegnamento come docente di lettere al liceo classico e all’istituto magistrale del quale sarà anche preside. A Ravenna ha ricoperto la carica di Presidente dell’Ente Casa Oriani, dell’Università per la formazione permanente degli adulti, oggi intitolata al suo nome, della Società di studi ravennati e della Fondazione Flaminia.

Molto intensa anche la sua vita politica che la vide come ’indipendente’ nelle file del Pci in consiglio comunale a Ravenna dal 1968 al 1976. Nel 1970, inoltre, fu il primo Assessore alla cultura inaugurando un assessorato autonomo distinto dall’Istruzione. Eletta alla Camera dei deputati, fu la prima donna parlamentare ravennate e ricordiamo questo come una semplice curiosità ben sapendo che a Giovanna non andavano a genio "gli aspetti forzati ed esasperati del femminismo". In Parlamento ricoprì la carica di vice presidente della Commissione istruzione e cultura e firmò un’interpellanza al Ministro dei beni culturali in occasione di un furto ai musei capitolini. Si interessò anche del ’caso’ della scrittrice Elsa Morante quando, ricoverata in ospedale, si trovò a far fronte a spese per lei insostenibili.

Parte degli scritti di Giovanna sono stati raccolti in due volumi editi dal Girasole e dalla Società di studi ravennati mentre una ampia bibliografia dei suoi scritti è stata pubblicata nel 1997 dai ’Quaderni del Cardello’ di Casa Oriani. Fra i suoi saggi ricordiamo ’Francesco Serantini’ (Longo Editore) che fu recensito da Giuliano Gramigna sul Corriere della Sera e il gustoso ’Le Muse di Imeneo’ (Il Girasole), una raccolta di libretti per nozze dal Cinquecento al Novecento.

Ma i suoi interessi si concentrarono soprattutto su Santi Muratori e Corrado Ricci, ai quali dedicò i lavori ’Il Maestro grande e buono, lettere inedite di Santi Muratori ad Adolfo Venturi’ e ’Gli anni bolognesi di Corrado Ricci’. Per i suoi studi dedicati a Dante, fra i quali ricordiamo gli ’Scritti danteschi’ (Longo) di Muratori, la Società dantesca le conferì la tessera di socio vitalizio. Nel 1998 un concorso bandito da un settimanale locale dichiarò Giovanna ’Ravennate del secolo’ e nel 1996 Ennio Dirani, in occasione dei funerali, la ricordò come "la persona più schietta, più lucida, più naturalmente antiretorica che ci sia stato dato di conoscere" sottolineando anche la sua vita piena e operosa "guidata da una passione che ancora le permetteva il lusso dell’indignazione". Nel 2003 in zona Darsena un viale è stato intitolato al suo nome.