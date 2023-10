Un libro sui santi di Ravenna

Oggi, alle 18.30 al Circolo Ravennate e dei Forestieri in via Corrado Ricci 22, sarà presentato il libro ’Ravenna in paradiso. Guida ravennate alla santità in 33 tappe’, con testi di Riccardo Baruzzi e illustrazioni degli alunni della classe 3 F del liceo artistico ’Nervi-Severini’ .

Presente mons. Ghizzoni.