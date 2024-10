Un libro sull’icona Moana Pozzi. Stasera all’hotel Ala d’Oro

Si parlerà di Moana Pozzi oggi alle 21 nella sala conferenze dell’hotel Ala d’Oro di Lugo (via Matteotti). La scrittrice e giornalista Francesca Pellas presenterà al Caffè Letterario di Lugo il suo ultimo libro ’Tutto deve brillare. Vita e sogni di Moana Pozzi’ edito da Blackie. A introdurre la serata ad ingresso libero, che si concluderà come di consueto con un brindisi offerto dal Gruppo Cevico, sarà Patrizia Randi. Tutti ci hanno provato, nessuno è mai riuscito a limitare Moana Pozzi. Né la sua famiglia che la fece studiare dalle suore, né la morale comune, né la politica, né la Chiesa con la sua censura. A 30 anni dalla morte, la sua aura iconica e tragica è ancora immensa. Poche donne hanno avuto una simile influenza sulla società italiana. In questo libro personale ed emozionante la scrittrice e giornalista del Foglio e de La Stampa Francesca Pellas ci racconta la storia di una ragazza che ha desiderato la libertà sopra ogni cosa. E che l’ha ottenuta, a caro prezzo, un po’ anche per tutte e tutti noi. Domenica alle 11 sarà inaugurata la mostra d’arte di Paolo Pallara, precedentemente rinviata per maltempo. Il pittore che vive e lavora a Ferrara presenta l’esposizione dal titolo ’Le nostre ombre di notte’, che sarà visitabile fino al 5 dicembre.