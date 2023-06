Un locale riprende vita I soci del Chiribilli lanciano una nuova sfida

"Abbiamo deciso di ridare vita ad uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi di Bagnacavallo, con lo scopo di valorizzare la nostra terra, la filiera locale e la genuinità che ci contraddistingue, attraverso una accurata selezione di prodotti del territorio e delle sue eccellenze. Tra una spalata di fango, un bicchiere di Sangiovese e un Romagna Mia, abbiamo deciso di continuare a credere nella Romagna e quindi di aprire le nostre porte ed inaugurare quello che sarà la nostra, ma soprattutto la vostra Osteria".

Sono le parole di Daniele, Fabio ed Aron, a pochi giorni dell’inaugurazione, in programma martedì prossimo alle 18.30, di ‘PiazzaNova - Osteria di Romagna’, accogliente locale situato al civico 22 di piazza Nuova, una tra le più antiche e suggestiva piazze d’Italia. Ieri, alla presenza dei tre soci Daniele Bavagnoli, Fabio Pirazzini e Aron Giacomoni (i primi due sono pure soci del ‘Chiribilli Mise en Place Bistrò’, ‘storico’ locale situato situato, sempre a Bagnacavallo, nella centrale piazza della Libertà,) nonché del sindaco Eleonora Proni e del direttore di Ascom Confcommercio Lugo, Luca Massaccesi, è avvenuta la presentazione.

"Di fronte al tragico evento dell’alluvione che ha colpito la Bassa Romagna, – osserva il socio fondatore Daniele Bavagnoli –, la riapertura di questo nuovo locale, anche e soprattutto alla luce del difficilissimo momento storico che pure il territorio dei nove comuni della Bassa Romagna sta attraversando, vuole dare nuovo impulso al nostro paese e alle attività del territorio. Piazza Nuova è una sorta di biglietto da visita, un ‘gioiello’ o, se vogliamo, il ‘salotto’ di Bagnacavallo e sono pertanto orgoglioso di poter intraprendere nel mio paese anche quest’altra attività, nella convinzione che possa contribuire ad attirare sempre più persone anche dal resto della provincia e non solo. ‘PiazzaNova - Osteria di Romagna’ darà una spinta ed un aiuto a tutta la filiera del territorio. Tutto quello che proporremo arriverà dai nostri orti e dalle nostre aziende situate in un raggio al massimo di una trentina di chilometri da Bagnacavallo. Da questa estate ‘vediamo’ quindi di mangiare una tagliata o un piatto di cappelletti in più ed un po’ di sushi in meno".

A Bavagnoli fanno eco i due soci Aron Giacomoni e Fabio Pirazzini: "La nostra scelta è quella di utilizzare prodotti provenienti da aziende di prossimità valorizzando la cucina romagnola seguendo le tradizioni con uno spirito innovativo e con l’utilizzo di nuove tecnologie". Il direttore Ascom Lugo, Massaccesi, ha poi sottolineato come "dopo anni difficili caratterizzati prima da Covid ed in seguito dalla recente alluvione, sia positivo avere un ulteriore punto di incontro per tutta la cittadinanza e per chi verrà da fuori. Una riapertura che avviene in un luogo simbolo della città rappresentando un segnale di ripartenza per tutto il tessuto economico del territorio". Conclude il sindaco Eleonora Proni: "Motivo di orgoglio per noi è avere giovani così competenti e professionali e faccio il mio in bocca al lupo per questa nuova partenza".

Il taglio del nastro avrà luogo martedì 13 giugno con apertura al pubblico dalle 18.30. Il ristorante sarà operativo dal giorno successivo.

Luigi Scardovi