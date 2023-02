Un logo tutto nuovo per la Ludoteca

Un nuovo logo, tante collaborazioni e veste rinnovata per la Ludoteca di Faenza dedicata a bambini e ragazzi fra 3 e 14 anni. Tra le novità, il potenziamento dell’offerta ludico-didattica per i frequentatori tra gli 11 e i 14 anni, gli adolescenti, con l’introduzione di progetti specifici e nuove attrezzature digitali.

Nel corso dell’inaugurazione di giovedì pomeriggio, è stato presentato il nuovo logo, frutto del concorso al quale hanno partecipato gli studenti delle scuole di grafica della città. Ad aggiudicarsi una borsa di studio messa a disposizione dal notaio Paolo Castellari, è stata Ginevra Palli, studentessa del Liceo Artistico Torricelli-Ballardini, scelta dalla giuria presieduta da Concetta Cossa, direttrice dell’Isia. Il lavoro è stato scelto tra 103 presentati: "Sono particolarmente onorata – ha detto Ginevra – di aver potuto realizzare il logo per la Ludoteca, un luogo estremamente importante per la crescita dei bambini". Tema centrale del progetto grafico è il gioco, con i mattoncini colorati. "Ho poi voluto omaggiare Faenza attraverso la forma della cattedrale, della torre civica e del loggiato". Era presente anche il sindaco Massimo Isola. L’assessore alla scuola Martina Laghi ha sottolineato: "La Ludoteca si avvale di importanti collaborazioni per le attività dei frequentatori dai 3 ai 14 anni ma anche per le famiglie e i bambini ancora più piccoli, uno spazio dove genitori, nonni, bambini e ragazzi trovano un luogo sano per socializzare, divertirsi in serenità e per crescere". La Ludoteca conta circa 400 iscritti. La mostra dei 100 progetti dei loghi sarà visitabile fino al 3 marzo.