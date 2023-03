Un magistrato antimafia e una suora francescana Ecco la ’Faentina lontana’ e quella ’sotto la torre’ La prima è Morena Plazzi, che ha lavorato anche con Borsellino, e la seconda Luisa Bassi detta ’suor Lu’

Un magistrato e una suora, due donne con carriere e vite molto diverse, entrambe di rilievo. La prima è la ’Faentina lontana’ di quest’anno, la seconda quella ’sotto la torre’: Morena Plazzi e Luisa Bassi. I due nomi sono stati annunciati ieri dal Comune in vista della cerimonia di consegna dei premi, che si terrà la mattina di domenica 25 giugno.

La ’faentina lontana’ Morena Plazzi è un magistrato dalla lunga carriera, che ha lavorato anche con Paolo Borsellino. Dopo il diploma al liceo classico Torricelli e la laurea in Giurisprudenza con lode all’Università di Bologna nel 1987, è entrata in Magistratura. È stata assegnata prima alla Procura di Sciacca, in Sicilia, e poi a Modena, con funzioni di giudice della sezione penale. Dopo aver assunto il ruolo di giudice per le indagini preliminari ha lavorato anche al tribunale di Marsala: all’epoca qui il capo della Repubblica era Paolo Borsellino, e accanto a lui ha contribuito a importanti indagini sulla mafia. Dal 1999 Plazzi è in servizio alla Procura di Bologna e dal 2018 svolge le funzioni di Procuratore aggiunto dove è stata applicata alla Direzione distrettuale antimafia per diversi procedimenti. Attualmente ha la delega al coordinamento dei gruppi specializzati per i reati di criminalità comune ‘Sicurezza urbana’, in materia di stupefacenti e ambiente ed è responsabile dell’Ufficio per il dibattimento, dei viceprocuratori onorari e delle attività legate all’ufficio del Giudice di pace. Con Libera, associazione contro le mafie, e con l’associazione nazionale magistrati ha partecipato a numerose iniziative, in particolare nelle scuole, sui temi della legalità.

La ’faentina sotto la torre’ è invece Luisa Bassi. Originaria di Pieve Cesato, quest’anno festeggia i 50 anni di vita religiosa con le suore Terziarie francescane, per i faentini le suorine dell’Istituto Ghidieri, storica realtà didattica della città. Suor Luisa, per tutti Suor Lu, per oltre mezzo secolo è stata una delle insegnanti della materna Ghidieri e cuore pulsante del cre estivo ma anche ‘assistente’ coccinelle, guida Agesci e catechista. Suor Luisa ha visto crescere intere generazioni di bambini che, pur a lunga distanza di tempo, conservano un bellissimo ricordo di lei. Nel suo percorso professionale ha infatti contribuito a educare oltre 1.500 bambini e interagito con non meno di 8mila familiari, contando genitori, zii e nonni. Ha inoltre affiancato oltre 200 tra bambine e ragazze nel movimento scout. L’approccio di Suor Luisa, sempre accogliente, a prescindere dalle esperienze e scelte di vita delle famiglie, è uno dei motivi che la rendono tanto amata da tutti, usando sempre la sua dolcezza accompagnata dal dialetto romagnolo quale strumento per rafforzare e semplificare la comunicazione con i suoi piccoli allievi e i concittadini.