Un manager per il rilancio del centro storico

Proseguono le azioni legate alla valorizzazione delle aree del centro storico faentino. Di recente la giunta comunale ha approvato la delibera contenente le azioni di promozione del centro storico per il 2026 e per il 2027, stante la necessità di consolidare l’identità commerciale del cuore della città. Un documento che aveva già ricevuto il nulla osta dalla ‘Cabina di Regia’, lo strumento permanente di confronto tra l’amministrazione e le associazioni di categoria. Con riferimento al biennio 2026 e 2027 è stato quindi elaborato un nuovo progetto di valorizzazione dell’area in continuità con il piano approvato per il 2024 e il 2025, potenziando le azioni che hanno dato esiti positivi e aggiornando quelle legate al contesto emergenziale che ha interessato la città dal 2023. In pratica sono confermate le azioni di sostegno al calendario degli eventi, alla comunicazione e promozione integrata, alla gestione coordinata degli spazi pubblici e il rafforzamento delle sinergie pubblico-private. Inoltre si punta a un miglioramento dell’azione dedicata all’animazione mercatale e ai momenti di socialità urbana, introducendo anche eventi di mercato straordinari. Previsti aggiornamenti anche all’azione dedicata alla promozione della ripartenza nella fase post-alluvionale, con una visione di lungo periodo. Il progetto sarà quindi candidato al bando regionale che con la legge 12 del 2023 ha previsto l’erogazione di contributi allo scopo. Quattro le azioni previste nel progetto, che annoverano al primo posto il fattore ‘Ceramica’, con il sostegno alla realizzazione delle rassegne principali: Argillà nel 2026 e Made in Italy nel 2027, oltre al rafforzamento del brand Faenza Città della Ceramica. Confermato anche il calendario unico Fae-Faenza Eventi per coordinare e promuovere la programmazione culturale e aggregativa cittadina durante tutto l’anno. Sul mercato, l’azione prevista riguarda la promozione dell’itinerario commerciale attraverso la realizzazione e la comunicazione di quattro eventi di animazione distribuiti nelle principali piazze del centro storico di Faenza, in concomitanza con i mercati straordinari. Infine l’azione di monitoraggio. Un progetto da 80mila euro, con richiesta di contributo dell’80% alla Regione.

Di pari passo si svilupperanno le azioni dell’Hub urbano Faenza, presentato a giugno scorso, che include il Borgo nell’area del centro storico, conta 500 attività e si propone di attrarre risorse per investimenti come la riqualificazione degli spazi urbani e la promozione del centro storico, oltre al sostegno alle imprese e ad un nuovo modello di governance. Al centro delle linee di azione in questo caso erano state evidenziate tra le altre, il tema della sosta e dei parcheggi, il decoro urbano, una vetrina digitale dell’hub, bandi periodici per il miglioramento di vetrine, insegne e dehors, e progetti ‘Temporary’ per gli spazi sfitti. Prevista anche una struttura gestionale con una figura professionale esperta, l’hub manager, che coordinerà le attività e faciliterà il dialogo tra i vari attori. A cura della ‘Cabina di Regia’ il piano triennale, che prevede risorse dedicate per dare continuità alle azioni previste.

d.v.