Un matinée con Dantone

Mattinata musicale quella di domani (ore 11.15) al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. L’appuntamento è con i Matinées Musicali al MIC con la direzione artistica di Emilia Romagna Festival, un concerto unico con il noto clavicembalista e direttore d’orchestra Ottavio Dantone insieme a Marco Farolfi al fortepiano e l’Ensemble d’archi “Giuseppe Sarti” qui diretto da Paolo Zinzani, per un viaggio nel repertorio barocco, caratteristico della cittadina romagnola. Il programma presentato è centrato sul recupero del patrimonio musicale del territorio, con il ritrovamento e il ripristino di partiture altrimenti sconosciute di compositori come Arcangelo Corelli o Paolo Tommaso Alberghi che nel ‘700 ebbero grande successo in Europa. Saranno così proposte composizioni del tutto inedite e ripristinate da manoscritti conservati in università europee o americane, ridando così vita e suono, in prime esecuzioni nei tempi moderni, a pagine di forte impatto virtuosistico.

In programma anche musiche di altri importanti autori del periodo barocco come Antonio Vivaldi, Josef Antonín Štěpán e Johann Sebastian Bach. Parte integrante della stagione invernale di Faenza è il progetto Educational “Musica a 1 Euro”; rimarrà immutata per tutti i ragazzi delle scuole faentine fino a 19 anni la possibilità di accedere a tutti gli spettacoli con un biglietto dal costo simbolico di 1 euro.