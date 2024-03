Un maxi restyling per le ex scuole medie

Con il progetto ’Rigenerazione urbana dell’ex complesso scolastico A. Oriani e rifunzionalizzazione dell’area esterna di pertinenza’, Casola Valsenio potrà godere di un complesso che darà una forte spinta alla vita associativa, ricreativa e culturale del paese collinare. Inaugurato nel 1959 e lasciato libero nel 2009, oggi l’ampio edificio delle ex scuole medie ospita, sotto il nome ’Le medie’, le sedi di gran parte delle associazioni casolane che però possono utilizzarlo in modo provvisorio trovandosi in uno stato poco funzionale. Attraverso consultazioni con associazionismo, volontariato e realtà giovanili e della terza età, il Comune di Casola Valsenio ha deciso di puntare sulle ’Medie’ partecipando al bando della Regione Emilia-Romagna per la Rigenerazione Urbana 2021.

"Con questo intervento – spiega Maurizio Nati, assessore ai Lavori pubblici – intendiamo recuperare e restituire all’uso attivo della comunità un edificio oggi sostanzialmente inutilizzato; rendere la struttura maggiormente fruibile e accogliente; creare nuovi spazi destinati a funzioni e servizi di valore collettivo; far sì che la struttura sia fruibile da persone di diversa età; renderla un punto di attrattiva e di riferimento per la comunità casolana e dotare l’edificio e le aree annesse di una multifunzionalità".

Il progetto realizzato dall’ingegner Marco Campoli e corredato da un video di Paride Ridolfi, per un costo complessivo di 807.400 euro, è stato accolto dalla Regione che l’ha finanziato con 640mila euro; il resto è a carico del Comune tramite mutuo. "Nel prossimo mese di aprile – continua Nati – contiamo di poter assegnare l’appalto dei lavori per concluderli entro il 2026, come fissato dalla Regione. I principali interventi riguardano la riqualificazione generale, l’adeguamento dell’impiantistica, la riqualificazione energetica, la sistemazione delle aree esterne con un palcoscenico per spettacoli e un’area coperta per eventi vari. Oltre alle sedi delle associazioni l’edificio ospiterà una sala riunioni, un’aula per lo smart working con quattro postazioni, uno spazio per mostre e una sala prove e di registrazione per gruppi musicali. La gestione del complesso, secondo quanto emerso dalle consultazioni, sarà affidata a un consiglio di tre membri in rappresentanza delle associazioni con sede nell’edificio".

Beppe Sangiorgi