Un meccanismo per il lampadario

Lo splendido lampadario del teatro Masini per la prima volta in 150 anni scende a terra, per una manutenzione programmata. Recentemente infatti, nel corso di una serie di lavori da oltre 300mila euro per rendere più energeticamente efficiente il teatro, è stato inserito un meccanismo che permette al preziosissimo lampadario di essere calato in basso per consentire più facilmente la sostituzione delle lampadine e la manutenzione generale. Finora infatti per queste operazioni di routine occorreva utilizzare una botola in alto, lavorando a 20 metri da terra. Nel tempo le norme relative alla sicurezza sono cambiate, rendendo impossibile un’operazione di questo tipo: e così ora è stato installato un meccanismo che permette al mastodontico lampadario da 85 chili e 43 lampadine di scendere a terra.

I lavori di efficientamento del teatro sono stati finanziati col Pnrr e prevedono anche la coibentazione, il rifacimento degli infissi e l’efficientamento del comparto termico per il riscaldamento. Sono in corso le operazioni per migliorare l’isolamento con uno strato ulteriore a protezione della struttura e inoltre fondamentale è anche la sostituizione dei circa 90 infissi, alcuni dei quali ancora a vetro singolo, installati sul finire degli anni ’80 e rimpiazzati con nuovi in legno e vetro camera.