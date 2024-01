Un menù di fiabe e cibo. Lunedì la presentazione del libro curato da Lazzaro

Lunedì prossimo alle 17, nella Sala Dantesca della Biblioteca Classense, in via Baccarini 3, verrà presentata l’antologia “Il mangiafiabe, le più belle fiabe italiane di cibi e magia”, a cura di Bianca Lazzaro, con illustrazioni di Lucia Scuderi, Donzelli Editore, 2022. La presentazione avviene nell’ambito della mostra “C’era una volta. Favole e fiabe dalle collezioni classensi”, inaugurata il 16 dicembre 2023 e visitabile fino al prossimo 2 marzo. Il volume, 452 pagine, raccoglie più di cento fiabe tratte dalla tradizione popolare italiana e che, in qualche modo, hanno a che fare col cibo. Il Belpaese si racconta attraverso le sue fiabe e i suoi sapori, dalle Alpi alle isole, dalle narrazioni popolari ai classici d’autore.

Nelle cucine delle fiabe c’è sempre un paiolo che bolle, un forno caldo e una storia che mette l’acquolina in bocca, tra una zuppa fumante e un pasticcio di maccheroni, uno stufato e una polenta, una padellata di sarde e una ricotta, un cesto di fichi e un buon vino. A commentare i testi che ci parlano di re e principesse, contadini e calzolai, orchi e streghe, ma anche di cibo da cercare e di fame, sarà Massimo Montanari, professore emerito di Storia e cultura dell’alimentazione dell’Università di Bologna. L’evento è promosso da Slow food Ravenna Aps, in collaborazione con l’assessorato a Politiche per le famiglie, infanzia e natalità, l’assessorato a Cultura, scuola e politiche giovanili, Istituzione Biblioteca Classense, e il sostegno di Camst Group. Condurrà l’incontro Oscar Manzelli, giornalista, volontario Slow food. Le volontarie di Nati per Leggere, leggeranno alcune delle fiabe tratte dal libro e scelte dal professor Montanari.