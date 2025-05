Un mercato fra i più importanti in Italia

La foto, risalente ai primi anni Settanta, evidenzia sia l’importanza dell’allevamento bovino nell’economia agricola del Lughese (si contano oltre trenta vitelli) sia il ruolo che il mercato del bestiame di Lugo, che si teneva ogni mercoledì, ha avuto dal dopoguerra in poi a livello nazionale ove era annoverato fra i più importanti. Un mercato risalente, secondo gli storici, all’epoca romana e accresciuto per iniziativa del papa Clemente VIII a fine Cinquecento. La nuova struttura fu realizzata nel 1951; il mercato dei bovini chiuse nel 1981 e quello degli ovini nel ‘92 per far posto al Globo.

A cura di Carlo Raggi