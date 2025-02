’Un mese al museo’ e non solo. Riparte oggi ’Il Mar dei piccoli’

Inizia oggi il mese ‘Il Mar dei piccoli’, con attività e mostre dedicate a bambini e famiglie al Museo d’Arte di Ravenna. Mauro Brighi, presidente del Mar, spiega così l’importanza attribuita all’evento: "I bambini rappresentano il nostro futuro, il museo diventa una scuola senza banchi in cui possono crescere e imparare a interpretare il mondo tramite l’arte e la cultura, stimolare la fantasia e la creatività, e costruire un senso di appartenenza alla città".

Alle 11 sarà inaugurata la mostra-gioco ‘Come una foglia’, a cura di Immaginante. Il percorso espositivo, con installazioni interattive e aree-laboratorio, permetterà ai visitatori di immergersi tra suoni, profumi e colori della natura, da sempre fonte d’ispirazione artistica. Venerdì, sabato e domenica sarà possibile prenotare visite animate alla mostra (per informazioni e per prenotare la visita contattare la segreteria di Immaginante al 334-2804710).

Alle 11.30 e alle 11.50 è invece in programma ‘Congegno emotivo’, performance a cura di CorpoGiochi, che interagisce con la mostra ‘Vestiva inoltre di una segreta felicità’, di Diego Miguel Mirabella. Sempre con CorpoGiochi, il 22 febbraio, la classe 5aD della scuola primaria Muratori rappresenterà un rito di passaggio alla scuola media: al buio, il pubblico sarà dotato di torce per illuminare i piccoli attori che si muoveranno e agiranno di conseguenza.

Nel calendario di eventi è stata data grande attenzione proprio all’incontro artistico tra teatro e opere: l’8, il 15 e il 22 febbraio sarà la volta di ‘Anima l’opera!’, una visita guidata in cui verranno adoperati burattini, teatro d’ombre e oggetti per costruire una narrazione inedita e coinvolgente. Il 15 febbraio la programmazione continuerà anche fuori dal museo, e si sposterà al teatro Rasi con la compagnia Drammatico Vegetale, la quale metterà in scena ‘Che sì, che no & Arte e Natura’. Gli spettatori che esibiranno il biglietto dello spettacolo al Mar avranno diritto all’ingresso ridotto al museo.

L’8 e il 22 febbraio sarà invece la voce dei volontari di ’Nati per leggere’ a condurre i bambini in un viaggio tra i segreti dell’arte, con le letture ‘Armature e cavalieri’ e ‘Favole a colori’. Ogni partecipante avrà in dono un libro d’arte per continuare a leggere e sognare a casa. Non potevano mancare appuntamenti per insegnanti, genitori e adulti interessati a didattica e pedagogia: il 14 e il 22 febbraio, alle 16, due docenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna approfondiranno il legame tra arte e didattica nella sala Martini del Mar.

Per la programmazione completa consultare www.mar.ra.it.

Valeria Bellante