"Un mese in Kenya per assistere i pazienti"

Il viaggio di Angelica Bellenghi, infermiera di 30 anni residente a Barbiano, verso il Chaaria Cottolengo Mission Hospital è iniziata il 28 gennaio scorso. Per assistere gli ospiti dell’ospedale keniota diretto da Fratel Giancarlo, ha preso l’aspettativa che la sta tenendo lontana dal dipartimento Ausl di Faenza, dove lavora come infermiera di ruolo, fino agli inizi di marzo. Per Angelica non si tratta della prima missione. Il suo impegno verso l’assistenza volontaria nei confronti di chi soffre, è iniziato ormai dieci anni fa, poco più che ventenne. "Quando studiava – racconta il padre, Marco Bellenghi, attualmente presidente dell’Avis provinciale di Ravenna dove Angelica è stata infermiera prelevatrice e che attraverso la pagina Facebook ufficiale sta seguendo il viaggio della ragazza – ha trascorso tre settimane presso un orfanotrofio brasiliano. Poi è partita per l’Africa, dove è tornata spesso durante i mesi estivi. Questo rappresenta per lei il ritorno dopo un’assenza di quattro anni, prolungata a causa dell’emergenza Covid". Il servizio sanitario del Chaaria Cottolengo Mission Hospital, organizzato fin dalla sua fondazione come dispensario, dispone oggi di 140 posti letto con la possibilità di assistere fino a 180 degenti e funziona come pronto intervento medico-chirurgico. Ogni giorno, davanti alle porte di accesso, si forma una lunga fila di pazienti, anche di 300 metri. Angelica, che ha raggiunto la missione con un medico di Venezia che starà in Kenya per tre mesi, segue, in particolare, i bambini e i ragazzi che soffrono di handicap.

"Ci sentiamo ogni giorno – racconta il padre –. Rispetto al passato, la connessione internet è molto migliorata e, tramite whatsapp, le videochiamate reggono. Il villaggio si è dotato di pannelli solari a supporto della normale fornitura di energia che permette di evitare gli improvvisi cali di tensione di cui anche la parte di strumentazione medica soffre. Quando sento Angelica, la vedo serena. Lei ha sempre avuto questa marcata propensione verso la solidarietà. I viaggi fatti in Africa – sottolinea - erano le sue ferie". Le attenzioni di Angelica ora si concentrano in particolare verso un bambino di 5 anni affetto da una grave forma tumorale che sembra non regredire, nonostante i cicli terapici affrontati all’ospedale di Nairobi. Angelica lo vorrebbe portare in Italia, per non lasciare inesplorato alcun tentativo per salvarlo. "Come il piccolo ce ne sono tanti altri – racconta il padre di Angelica, partita portando, come sempre, un carico di medicinali –. Il rapporto fra la vita e la morte è molto diverso rispetto al nostro. Il morire fa parte integrante del vivere. Su 5 figli mediamente solo uno o, al massimo un paio raggiungono la maggiore età. Questo non impedisce alla missione di crescere. Per questo la ricerca di volontari disposti ad offrire le loro competenze è sempre aperta".

Monia Savioli