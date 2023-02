Sono in corso i lavori per la costruzione del nuovo metanodotto di 26 km che collegherà i nodi di Ravenna Mare (a Lido Adriano) e Ravenna Terra (a Sant’Antonio) su un tracciato di campi agricoli o incolti. Andrà a sostituire le tubazioni poste lungo 26 km, ormai interessate da una forte urbanizzazione.

Questo collegamento garantisce il travaso dei quantitativi di gas proveniente dalle produzioni di gas naturale presenti al largo della costa adriatica verso il mercato del basso Veneto e il nodo nazionale e di stoccaggio di Minerbio. Il metanodotto costituisce una importante connessione necessaria per garantire flessibilità e sicurezza al servizio di trasporto verso gli utilizzatori del gas del centro Italia. Il rifacimento dell’opera si rende necessario per delocalizzare in area non urbanizzata il gasdotto esistente ubicato all’interno della zona industrialeportuale ad est di Ravenna.

A favore del nuovo tracciato si è espressa da tempo anche la Soprintendenza, mentre le osservazioni dei proprietari dei terreni interessati non possono essere rivolte al Comune essendo di competenza ministeriale. L’amministrazione comunale ha disposto l’istituzione temporanea del transito consentito ai veicoli diretti all’area di cantiere in corrispondenza della strada di collegamento fra Via Bosca e il percorso ciclopedonale denominato ‘Ciclabile Miserocchi-Pasi’ di lunghezza pari a circa 650 metri, a Classe, a partire da ieri, 6 febbraio, fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 agosto 2023. Contemporaneamente sono in corso i lavori del nuovo metanodotto Ravenna-Chieti.

In questo caso le tubature non attraverseranno più zone naturali protette e le vecchie strutture, spesso visibili all’occhio umano (come nel caso dell’Ortazzo e dell’Ortazzino) verranno asportate.