Un milione di euro di lavori per la sicurezza della Sp21

Con un investimento da un milione di euro di fondi propri, la Provincia di Ravenna con l’arrivo della prossima primavera aprirà un cantiere per la messa in sicurezza di parte della Strada Provinciale 21, quella che da Lugo arriva fino a Bagnara di Romagna. Un intervento atteso e sollecitato da tempo da entrambe le amministrazioni comunali. "La richiesta di sistemazione della Provinciale Bagnara è una delle priorità che il sindaco di Bagnara, Mattia Galli, e io abbiamo più volte richiesto all’amministrazione Provinciale - spiega la sindaca di Lugo, Elena Zannoni -, in quanto l’importante mole di traffico e di mezzi pesanti che vi transitano, avevano danneggiato gravemente il manto stradale". Plaude alla decisione della Provincia anche il sindaco di Bagnara. "Il traffico sostenuto dalla strada, soprattutto nel periodo estivo, è molto corposo – conferma Galli – vi sono parti fortemente ammalorate, che presentano danni dovuti anche all’alluvione. Dobbiamo essere lungimiranti e valutare bene anche la prossima apertura del casello di Castel Bolognese-Sassuolo che ricadute potrà avere nella viabilità della zona". I due sindaci precisano come le richieste siano state portate avanti sin dall’insediamento con il coinvolgimento anche della consulte di zona. L’intervento prevede la posa di tappeto in basalto con bitume modificato e la bonifica profonda e rinforzo della banchine, fortemente stressate dal passaggio di molti mezzi, anche pesanti. Il finanziamento della Provincia prevede altri 2 milioni di euro per la sistemazione di strade sia nel faentino che nel ravennate.

"Avevamo correttamente atteso che la Provincia perfezionasse il progetto per la bonifica dei tratti più ammalorati della SP21, finalizzando risorse dell’avanzo 2024, prima di informare la consulta interessata e poi i cittadini – spiega la sindaca di Lugo –. Questa esigenza è stata portata avanti, oltre che dalle amministrazioni comunali tramite incontri e richieste scritte, dalla consulta e da varie associazioni e partiti. Per questo trovo non particolarmente corretto e decisamente inopportuno il fatto che alcuni tentino di portare a casa la paternità del risultato del lavoro di tanti (e delle risorse della Provincia)".

Matteo Bondi