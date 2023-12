Un milione per la materna: "Finalmente ecco i fondi"

È ufficiale: ci sono i fondi per ripristinare e ristrutturare la scuola dell’infanzia Camerini-Tassinari di Castel Bolognese, colpita pesantemente dall’alluvione di maggio e da allora chiusa. La spesa prevista è di un milione di euro e sarà coperta da un finanziamento a fondo perduto che comprende 825mila euro derivanti dalla donazione di Enel Cuore Onlus e 175mila messi a disposizione dalla struttura commissariale nel quadro dei lavori di ‘somma urgenza’ a seguito dell’inondazione. Ad agosto scorso le spese in somma urgenza sostenute dal Comune di Castel Bolognese ammontavano a quasi due milioni e mezzo di euro. Gli interventi che servono nella scuola d’infanzia dopo il disastro dello scorso maggio sono tanti: ci sono da rifare i pavimenti, tutti gli impianti e una parte del tetto; nessun danno invece hanno riportato le strutture portanti, peraltro relativamente moderne (la scuola è stata inaugurata nel 1996). Proprio per l’inagibilità del fabbricato, i 150 bambini iscritti da settembre sono ospitati al primo piano dell’Istituto comprensivo Bassi.

"Il nostro obiettivo, ora, è quello di far sì che i lavori di ripristino possano essere ultimati entro il settembre 2024 per permettere quindi ai bambini di tornare nella loro scuola alla ripresa dell’anno scolastico. E sono sicuro che ci riusciremo grazie alle procedure semplificate rese possibili dalla situazione d’eccezione": lo afferma il sindaco Luca Della Godenza che annuncia anche come già sia in corso la definizione del progetto. "Poi dovremo indire la gara d’appalto, ma con le procedure semplificate è tutto più agile, né occorrerà un bando europeo. Certo, con le regole ordinarie l’obiettivo di settembre sarebbe impossibile da raggiungere".

Il sindaco rivolge poi un "sentito ringraziamento a Enel Cuore Onlus per la donazione fatta alla nostra comunità per la quale il ripristino della scuola materna è un obiettivo fondamentale. Ringrazio inoltre l’assessora regionale Paola Salomoni e la commissione regionale alla Scuola per l’impegno e l’attenzione dimostrati, e la struttura commissariale per la compartecipazione economica alla spesa. Un gioco di squadra che ci ha portato a raggiungere il primo obiettivo, quello di avere il finanziamento per il ripristino. Un ringraziamento sentito e doveroso, inoltre, lo portiamo a tutto il personale scolastico, agli alunni e alle famiglie che in questi mesi hanno collaborato per rendere la situazione provvisoria la migliore possibile. Il vostro impegno è stato, ed è, davvero prezioso!".