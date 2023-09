Un milione per scuola Sarti e Oratorio Annunziata

Sono arrivati nei comuni alluvionati alcuni dei primi fondi per la ricostruzione dopo le alluvioni dello scorso mese di maggio. I Comuni di Faenza e Solarolo, nello specifico, hanno ricevuto un milione di euro in totale volto a porre rimedio ai danni fatti dalle inondazioni in "luoghi simbolo dell’arte e della cultura": si tratta della scuola di musica Sarti, ospitata nel complesso degli ex-Salesiani, a Faenza, e dell’Oratorio dell’Annunziata a Solarolo, destinatari rispettivamente di finanziamenti dall’importo di 800mila e 200mila euro. I fondi sono quelli raccolti nel corso del concerto ‘Italia Loves Romagna’ che si tenne lo scorso 24 giugno a Campovolo, a Reggio Emilia, e durante il quale salirono sul palco artisti quali Elodie, Emma Marrone, Giorgia e Gianni Morandi. Altri quattro siti hanno ricevuto finanziamenti: la Biblioteca malatestiana di Cesena, l’archivio comunale di Forlì, la Rocca dei Conti Guidi di Dovadola e la biblioteca comunale di Tredozio (i primi due per 800mila euro, gli ultimi per 200mila), per un totale di tre milioni di euro donati alle amministrazioni alluvionate.

La cerimonia di consegna si è svolta ieri a Roma, al Ministero della Cultura, alla presenza del ministro Gennaro Sangiuliano, del presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e del sottosegretario Gianmarco Mazzi. "Questa iniziativa è un importante tassello di una serie di impegni – ha commentato il ministro Sangiuliano –. Il Governo, su mia proposta, ha deciso di destinare un euro per ogni ingresso ai musei italiani a questo territorio. Fra tre mesi avremo avremo a disposizione abbastanza risorse per il recupero del patrimonio artistico-culturale della Romagna. C’è di più: con il commissario Figliuolo stiamo dialogando su come spendere con efficacia un avanzo sulla linea dell’architettura rurale del Pnrr, da utilizzare per la ricostruzione di casali e fabbricati di tipo rustico danneggiati dall’alluvione". I finanziamenti siglati ieri "consentiranno di porre rimedio al 100% ai danni subiti dall’Oratorio dell’Annunziata – spiega il sindaco di Solarolo Stefano Briccolani –. Interverremo sui pavimenti, sugli intonaci, gli impianti elettrici, e potremo riacquistare i materiali e gli oggetti conservati nel deposito che furono compromessi. Si tratta di un immobile vincolato dalla Soprintendenza, dove gli interventi sono necessariamente più costosi che altrove. Ma è un ambiente fondamentale per la vita della nostra comunità". Ciò non toglie per il patrimonio pubblico di Solarolo ci sia ancora moltissimo da fare: "ci siamo dovuti dare delle priorità. Per primi siamo intervenuti nella scuola materna e in quella elementare, mentre alle medie il cantiere è in corso. Più complicata la questione per l’asilo, il più devastato dall’alluvione, la quale però non ha risparmiato neppure la palestra, la piscina, lo stadio. Il lavoro da fare è ancora tantissimo". Lo stesso dicasi a Faenza, che almeno potrà avere di nuovo una scuola di musica: "quegli 800mila euro sono sufficienti per coprire i costi degli interventi nella sede del Sarti – assicura il sindaco Massimo Isola –. Potremo procedere alla ristrutturazione del piano terra e del magazzino, in particolare per quanto riguarda i pavimenti e l’ impianto elettrico. L’associazione Amici della Sarti si è da tempo messa in moto per riacquistare gli strumenti: sotto quel profilo la scuola subì un danno superiore ai 150mila euro. L’associazione ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissata: riuscirà a coprire i costi per acquistare i nuovi strumenti. Faccio loro i miei complimenti".

Filippo Donati