Un miracolo tra le onde. Pescatore salvato in mare aperto: "So di aver rischiato di morire"

Quando le nebbie fitte avvolgono il mare, anche il più esperto dei pescatori può ritrovarsi a combattere contro l’ignoto. È il caso di un uomo di 47 anni, appassionato di pesca subacquea, che nella tarda mattinata di ieri è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera di Ravenna dopo essere stato disperso per ore al largo di Lido di Classe. Una vicenda che ha dell’incredibile, non solo per il lieto fine, ma per il lavoro straordinario della Capitaneri di Porto, che è riuscita a superare ostacoli significativi per portare a termine la missione.

Tutto ha inizio nella serata precedente, quando il pescatore si assenta da casa per immergersi nelle acque prospicienti il bagno Albatros per una battuta di pesca subacquea. È attrezzato e conosce bene il mare, che è praticamente piatto, ma qualcosa va storto. La fitta nebbia che avvolge la costa già dalla serata di martedì rende difficile l’orientamento e, a un certo punto, l’uomo supera inconsapevolmente la scogliera. Rimane in mare aperto, lontano dalla sicurezza di un appiglio, esposto alla fredda morsa dell’acqua e al pericolo di andare alla deriva.

L’allarme scatta all’alba, quando i familiari, non vedendolo rientrare, contattano la Capitaneria. La sua auto viene ritrovata nei pressi del bagno Albatros, con i suoi abiti all’interno, circostanza a conferma che il pescatore si trova ancora in mare. Da quel momento, la squadra dei soccorsi si attiva, coordinando un complesso sistema di ricerca in condizioni di visibilità ridottissima. A causa della scarsa visibilità, che rende impossibile l’utilizzo degli elicotteri, le ricerche si concentrano interamente in mare, con una strategia vecchio stile, ma efficace. La centrale operativa suddivide lo specchio d’acqua in settori, assegnando a ciascuno un mezzo specifico: la motovedetta CP 847 di Ravenna, la motovedetta CP 328 di Cervia e la CP 2103 di Rimini pattugliano l’area, mentre un gommone dei vigili del fuoco si occupa di controllare zone più vicine alla costa. I mezzi, costantemente in contatto con la sala operativa, si muovono con estrema precisione, seguendo schemi Sar elaborati per ottimizzare le ricerche in condizioni così difficili.

Dopo ore di angoscia, intorno a mezzogiorno arriva la svolta: l’uomo viene individuato dalla motovedetta CP 847, a circa due chilometri dalla costa. È stremato ma cosciente, e fortunatamente in buone condizioni di salute nonostante diverse ore trascorse in mare aperto. La moglie, preoccupata, ha assistito alle ricerche da riva, senza mai perdere la speranza. Una volta a bordo, il sub racconta il suo calvario: la nebbia lo aveva disorientato, facendogli perdere di vista ogni punto di riferimento. Aveva cercato una boa o un segnale da pesca a cui aggrapparsi, resistendo al freddo e alla fatica con lucidità e determinazione, ma consapevole del pericolo che stava vivendo. Portato a terra senza segni di ipotermia e senza necessità di ricorrere alle cure mediche, il pescatore ha espresso profonda gratitudine verso gli uomini della Guardia Costiera, definiti i suoi “angeli custodi”. Emozionato e conscio di aver rischiato la vita, si è ricongiunto ai familiari, che lo attendevano con ansia.

Lorenzo Priviato