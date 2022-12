"Un momento di felicità in questi tempi bui"

Oltre 150 persone il 25 dicembre hanno partecipato all’iniziativa ‘Un Natale in compagnia’, pranzo di solidarietà promosso dalla Consulta faentina delle associazioni di volontariato con la Caritas diocesana, il Rione Giallo e la Gemos. Dopo due anni di stop a causa del Covid, per l’ottava volta, è stata organizzata l’iniziativa, un momento per mettere assieme persone e famiglie con fragilità e stare in compagnia. La rete attivata per il pranzo sociale è ampia, comprendendo i Servizi alla persona dell’Unione, le parrocchie, i dormitori, le mense dei poveri e tutti quei luoghi frequentati da persone sole o potenzialmente in stato di emarginazione e bisogno. Negli anni il numero degli iscritti al pranzo è sempre andato aumentando, indice questo dell’aumento della difficoltà delle persone e di un aumento di nuclei familiari composti da un’unica unità, numero che sottolinea sempre più il crescente stato di disagio e di solitudine di alcuni strati sociali, presenti anche nel nostro territorio. Proprio questi dati hanno preoccupato e fatto riflettere il mondo del volontariato che quindi ha voluto, almeno per un giorno, porvi rimedio attraverso il pranzo sociale. Per l’organizzazione dell’ottava edizione sono scesi in campo tantissimi volontari, provenienti anche da fuori città e tanti enti e aziende del territorio che hanno offerto denaro e beni di consumo.

All’iniziativa hanno aderito circa 150 persone che alle 12 del 25 dicembre si sono messe in fila, ordinatamente, davanti ai locali della mensa interaziendale di via Oberdan. Dopo i saluti del sindaco Massimo Isola e della presidente della Consulta del volontariato, Antonia Bedronici, e qualche momento per scattare qualche fotografia ricordo, i volontari hanno servito il pranzo ai commensali visibilmente commossi. "È un bel momento per stare assieme – racconta uno dei commensali, originario dell’Ucraina –; io sono ospite in un albergo di Riolo Terme mentre mia moglie con i nostri due figli si trovano a Castel Bolognese. In questo giorno di festa per noi ucraini è normale che il pensiero vada ai nostri familiari di Mariupol, una delle città più bersagliate dall’esercito russo. Ringraziamo tanto gli italiani per l’ospitalità che ci danno e chi ha permesso di poterci dare un momento di felicità nel giorno di Natale, anche se siamo lontani da casa". Nel corso del pranzo ha fatto capolino l’assessore del Comune di Faenza, Davide Agresti, che ha salutato i tanti che hanno partecipato al pranzo, ringraziando di cuore i volontari. Il pomeriggio si è concluso come nei più classici fine-pranzo natalizi con una tombolata. Alla riuscita della giornata di solidarietà hanno contribuito, inoltre, La Bcc, Deco per i panettoni, Seniogel, Granfrutta Zani, Acquabrick, Conad Arena e l’associazione Insieme a te.