Un mondo di Lego in memoria del piccolo Giacomo

Grazia e Paolo Tabanelli festeggiano come sempre il compleanno del figlio Giacomo con un’iniziativa rivolta alla cittadinanza. Oggi Giacomo avrebbe compiuto 13 anni, cinque anni fa se lo è portato via un raro sarcoma, e i genitori e i fratelli lo ricordano con la mostra ’Russi in Bricks’ , un’esposizione di Lego, sua grande passione, con i pezzi delle collezioni di tre adulti, Daniele Baruzzi, Gian Maria Benini e Luca Vassura e una grande area ’cantiere’ per giocare costruendo insieme.

La mostra è aperta oggi e domani dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, presso l’ex Chiesa in Albis (piazza Farini 17 a Russi).

L’ingresso sarà ad offerta libera ed il ricavato sarà donato al Comune per l’acquisto di un gioco presso uno dei parchi pubblici del territorio.