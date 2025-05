Un mosaico dedicato alle donne all’ingresso di Confcommercio

Confcommercio Ravenna ha inaugurato, presso la propria sede di via di Roma 102, alla presenza delle autorità cittadine e delle Forze dell’Ordine, il mosaico “2024 FemminilitàForzaLibertà”, un’opera realizzata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna. L’opera, collocata all’ingresso di Confcommercio Ravenna, si presenta come un potente messaggio visivo e simbolico.

Attraverso la forza espressiva del mosaico, gli studenti dell’Accademia hanno voluto dare voce a tematiche profonde e attuali: la celebrazione della femminilità, l’affermazione della libertà individuale e la denuncia della violenza di genere. Il mosaico contiene esplicite citazioni contro la violenza sulle donne, rendendo l’opera non solo un intervento artistico di grande impatto, ma anche un atto di sensibilizzazione e responsabilità sociale.

Questo evento segna anche un passo importante nella collaborazione tra il mondo dell’impresa e quello dell’arte, un legame che Confcommercio Ravenna ritiene fondamentale per il futuro della città.

"Abbiamo sempre considerato la cultura e l’arte come risorse fondamentali per lo sviluppo economico e sociale della città - afferma Mauro Mambelli, Presidente Confcommercio Ravenna. In questo contesto, la collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna rappresenta una delle principali iniziative di sostegno alle istituzioni culturali locali. L’associazione di categoria non si limita a supportare le attività economiche, ma si impegna anche a favorire l’integrazione tra il mondo dell’arte e quello dell’impresa, con l’obiettivo di contribuire alla crescita culturale e turistica della città".