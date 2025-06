Un mosaico per l’agricoltura. Gli studenti celebrano il territorio

Un mosaico di oltre un metro, realizzato interamente dagli studenti del Liceo Artistico di Ravenna, celebra l’impegno e la missione di Condifesa Ravenna, l’organizzazione che opera nel settore agricolo per proteggere il reddito degli agricoltori dai rischi che possono compromettere i raccolti. Il progetto, nato come laboratorio orientativo, ha coinvolto le classi 1E (indirizzo mosaico), 2H e 2G, che hanno lavorato con passione e dedizione sotto la guida della professoressa Elisa Simoni. Gli studenti hanno affrontato ogni fase del processo: dal disegno preparatorio alla realizzazione delle tessere, utilizzando materiali pregiati come marmo di Carrara, vetri di Murano e pietra. Il manufatto riproduce integralmente il logo di Condifesa Ravenna, evocativo della frutticoltura e delle eccellenze agricole del territorio. Il risultato è un’opera non solo di grande bellezza estetica, ma anche estremamente coerente con il reale, un mosaico che restituisce fedelmente i dettagli e i colori del logo originale. A renderlo speciale la Tecnica ravennate.

La professoressa Simoni ha adottato per la realizzazione una tecnica propria del territorio, unica al mondo che permette di riprodurre con estrema coerenza un manufatto musivo. In pratica per realizzare il mosaico Condifesa è stato adottato lo stesso approccio elaborativo, adottato per riprodurre le copie dei mosaici Bizantini patrimonio dell’Unesco. "Abbiamo voluto coinvolgere i giovani perché il loro lavoro dà ancora più valore a quanto prodotto", ha dichiarato il presidente di Condifesa Ravenna Stefano Francia. "È fondamentale che aziende, enti e associazioni colgano queste opportunità per rafforzare e valorizzare un’arte, quella del mosaico, che da sempre fa parte integrante e connotativa della storia e dell’identità di Ravenna".