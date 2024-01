Un mosaico sulla rotonda. Nascerà a Fornace Zarattini

Entro poche settimane la rotonda Andorra, recentemente realizzata su via Faentina a Fornace Zarattini nella zona artigianale, sarà arricchita da una grande opera a mosaico. Gli operatori commerciali della zona hanno sostenuto la realizzazione della rotonda, inaugurata qualche mese fa, perché migliorativa delle condizioni di accesso alla Strada Provinciale rispetto a prima: in precedenza, infatti, le immissioni sulla Faentina dalla zona artigianale erano più rischiose e all’origine di incidenti. Net Seals, una delle principali realtà insediate all’interno del Centro Mir, da sempre attenta anche alla dimensione collettiva del suo operare, anni fa propose all’Amministrazione di abbellire a proprie spese la futura rotonda: finanziando e installando un’opera d’arte che fosse di richiamo. Un’idea che l’Amministrazione accettò volentieri. Net Seals propose l’idea al mosaicista Marco Santi, con il Gruppo Mosaicisti Ravenna. L’incarico, affidato circa due anni fa, ha portato nei tempi prestabiliti alla realizzazione dell’opera, che verrà inaugurata a breve e il cui stato di avanzamento è stato controllato e approvato progressivamente anche da parte dell’Amministrazione. Si tratta di un’operazione, totalmente finanziata da privati, che complessivamente supera i 100 mila euro e che prevede anche la futura manutenzione da parte del Gruppo Mosaicisti Ravenna. "Vorrei ringraziare – ha detto Andrea Rani, direttore generale di Net Seals – tutti coloro che ci hanno supportato in questa iniziativa . In primis la proprietà della mia azienda, nella persona di Pierpaolo Contarini, vero ideatore di questa iniziativa, poi l’Amministrazione Comunale, che ha approvato il progetto e ci ha seguito nel tempo. Quindi il Centro Mir, aziende e artigiani come Biesse, Juri Tramonti, Di Marco, e certamente anche Tecnomat, per il ruolo che ha avuto nella realizzazione della rotonda".

Anna Caterino, dell’area ricerca e sviluppo del Gruppo Mosaicisti Ravenna, ha spiegato che l’opera, di design urbano, è specificamente pensata per una rotonda. Si tratta di due fiori stellati, che prendono spunto dai mosaici di Galla Placidia e sono realizzati con la tecnica musiva ravennate bizantina: li installeremo con una particolare inclinazione nel terreno, per evitare che la rifrazione del sole possa infastidire gli automobilisti".