Un murale nel sottopasso che finì allagato nel 2023

Faenza si colora di nuova arte urbana. Nel sottopassaggio che collega via Lapi al parcheggio di Faenza 1 è in corso la realizzazione del primo dei sei murales previsti in città nell’ambito del progetto ‘Impronte di Solidarietà’, promosso dall’associazione Distretto A. A inaugurare questa nuova stagione di creatività e rigenerazione è l’artista messicana Kathrina Rupit, conosciuta in tutto il mondo per i suoi interventi murari che uniscono figurazione, simbologia e delicatezza cromatica. Kathrina, che vive a Dublino, sta lavorando a Faenza a un’opera che trasformerà il sottopassaggio di Faenza 1 in un luogo accogliente e luminoso, restituendolo alla città come spazio di passaggio e di incontro.

Il progetto ‘Impronte di Solidarietà’ nasce nel 2024 come un festival diffuso che unisce arte, memoria e comunità, portando artisti e colori nei luoghi più colpiti dalle alluvioni del 2023. "Non si tratta solo di decorare i muri – spiega Bianca Maria Canepa, architetta e coordinatrice tecnica del progetto per Distretto A – ma di lasciare un segno di rinascita nei quartieri e negli spazi pubblici che hanno vissuto la ferita dell’acqua. L’arte qui diventa linguaggio comune, gesto collettivo, occasione per ridare bellezza e fiducia".

Per sostenere in modo autonomo la realizzazione delle opere, Distretto A produrrà per ogni murale 40 serigrafie numerate e autografate dagli artisti, in formato 40x50 cm. Le tirature, realizzate in edizione limitata, contribuiranno a finanziare le successive fasi del progetto, creando un legame diretto tra arte pubblica e collezionismo. Alla call lanciata da Distretto A hanno risposto 65 artisti da tutta Italia e dall’estero; otto sono stati selezionati per la realizzazione dei murales previsti, sei dei quali a Faenza.

Dopo l’intervento di Kathrina Rupit, seguiranno altre opere in diversi punti della città, tra cui via della Croce 35, dove è previsto un intervento in centro storico, e via Sarti angolo via Sant’Ippolito, in un condominio vicino al celebre murale Cuore di Igor Scalisi Palminteri, che nel maggio 2024 aveva inaugurato la prima edizione del festival.

"Il progetto ‘Impronte di Solidarietà’ – conclude Canepa – nasce dal desiderio di unire arte e partecipazione, costruendo insieme ai cittadini un percorso di cura dei luoghi e di ricucitura della memoria urbana. Faenza sta tornando a splendere, anche attraverso i colori di chi arriva qui per raccontarla con sensibilità e visione".