Un murales accanto al Mar. Ecco l’opera Iconosaik

L’associazione culturale Indastria, per la nona edizione di Subsidenze Urban Art Festival, ha avviato una collaborazione con la Biennale di Mosaico Contemporaneo, coinvolgendo l’artista Giovanni ’Refreshink’ Magnoli che ha realizzato un murales accanto al Mar, che riprende concettualmente la tecnica musiva e mette in relazione l’arte antica e l’arte contemporanea. Iconosaik è il più recente progetto di Giovanni Magnoli, in arte Refreshink, artista che si è formato alla fine degli anni ’80 lavorando con i graffiti e sperimentando, nel tempo, linguaggi e stili eterogenei.

Dallo scorso anno la sua attenzione si concentra principalmente sul mosaico romano e bizantino, tecnica antichissima che l’artista riporta su muro solo ed esclusivamente attraverso la pittura; non si tratta di un mosaico composto da tessere ma di una sapiente giustapposizione di campiture di colore che creano un effetto illusionistico capace di incuriosire e stupire.

Gli antichi mosaici scrivono le prime pagine della storia dell’arte mentre la Pop Art e i graffiti compaiono in tempi recenti: è proprio la singolare crasi tra stili ed epoche così lontane la parte costituente di Iconosaik, l’idea di riproporre l’arte musiva su muri metropolitani, veicolandone l’aspetto iconografico e facendolo dialogare con elementi della contemporaneità.

Ecco allora ’Le tre grazie’ trasformarsi in tre ballerini di break dance, l’’Angelo di Torcello’ del Louvre assumere le sembianze della Marilyn di Andy Warhol o ancora l’’André the giant’ di Obey traslare nella cornice di un sontuoso mosaico romano del III secolo d.C. Il lavoro che Refreshink realizza per Ravenna rappresenta appieno il suddetto modus operandi: questa volta ad entrare in scena è il ’Flower thrower’ di Banksy, che spicca sul muro esterno della scuola per l’infanzia Garibaldi, adiacente al Mar, il museo d’arte della città. Alcune delle recenti opere realizzate da Refreshink sono visibili presso Magazzeno Arte Contemporanea fino al 26 novembre.