"Un museo per papà nella sede del team"

Il Covid l’ha strappato alla vita ormai due anni fa. Ma Fausto Gresini, per tutti quelli che gli hanno voluto bene, è soltanto traslocato al ’piano superiore’. In una dimensione dove ricordo e affetto valgono, per sempre, il dono dell’immortalità. E allora anche ripensare a quel maledetto 23 febbraio 2021 fa un po’ meno male. Il vuoto si colma cercando di vivere a tutto gas il presente. Proprio come faceva ‘Faustino’ in pista. Lorenzo Gresini, primogenito del due volte iridato della classe 125 di motociclismo, è un secondo anniversario che riapre una ferita. "Del babbo ci manca tutto, soprattutto i nostri momenti insieme. A casa c’era poco, perché viaggiava in tutto il mondo con la Gresini Racing, ma al ritorno esisteva solo la sua famiglia". Una presenza che non passava inosservata. "Sapeva sempre cosa fare e come farsi sentire. Scherzi, cene e le sue battute pronte". Come si combatte l’assenza? "Continuando a dare il massimo per tenere vivi ed evolvere i suoi progetti". Con delle novità... "Dalla creazione di un ramo d’azienda specializzato nell’organizzazione di eventi, la Gresini Events, a quello che sarà il museo a lui dedicato all’interno della sede del team a Faenza". Ci dica di più. "Stiamo...