Un nemico infido e silenzioso

Troppe vittime

Ieri si è tornato a parlare dell’adenocarcinoma al pancreas dopo la morte dell’ex calciatore Gianluca Vialli (nella foto). In Romagna si registrano 150200 nuovi casi all’anno e, spiega il primario di Oncologia Tamberi, in 5 anni è guarito il 15-20% dei pazienti.

La diagnosi

Spesso arriva quando il tumore è ormai in una fase avanzata e ha generato metastasi: una delle sfide per il futuro è riuscire ad arrivare a una diagnosi precoce, in modo da ridurre la mortalità.

Le cause sono invece sconosciute.

’Pancreatic cancer unit’

È il progetto messo in piedi da qualche anno dall’Ausl Romagna in collaborazione con l’ospedale San Raffaele di Milano: "Un modello che sviluppato – dice il primario di Oncologia Tamberi – per centralizzare la chirurgia e migliorare l’assistenza".