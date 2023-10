Un nuova ‘moschea’ a Massa: "Sarà un centro culturale per tutti"

Gli spazi del centro culturale islamico di Massa Lombarda a breve raddoppieranno. L’associazione culturale araba ‘La Stella’, che gestisce il centro culturale islamico di via Marchetti e che a breve dovrebbe fondersi con la consorella ‘Luna’, ha acquistato infatti i locali di un’attività storica per la città, nata negli anni ’60, l’autosalone Beltrandi, unitamente alla villetta che lo affianca su viale della Repubblica. L’obiettivo è quello di trasformare la seconda sede in uno spazio di integrazione. "L’idea di acquistare il nuovo spazio è nata qualche mese fa – spiega il consigliere comunale, membro del centro, Mostafa Achouak –. Quando c’è stata l’alluvione la comunità islamica si è data da fare per aiutare i massesi, mettendosi anche a disposizione del centro di accoglienza organizzato per gli sfollati. Quell’episodio ci ha dato la spinta per pensare ai nuovi spazi come punto di incontro con le altre associazioni locali per organizzare eventi rivolti a tutta la comunità e aprirci. Il centro di via Marchetti, nato nel 2001, è piccolo ma resterà in funzione per la preghiera".

Attualmente la comunità islamica di Massa Lombarda è formata da circa 500 persone provenienti in particolare da Marocco, Pakistan e Tunisia. Coloro che frequentano ogni giorno il centro culturale islamico di via Marchetti per la preghiera sono circa 50, numero che aumenta, fino a toccare le 80 persone, nella giornata del venerdì, giorno sacro per la religione islamica, celebrato dalla preghiera del mezzogiorno. "Le moschee ufficiali in Italia sono soltanto due, a Ravenna e Roma – sottolinea Achouak –. Nel resto delle città ci sono dei centri culturali. Sul territorio dell’Unione, quasi tutti i comuni ne hanno uno, tranne Sant’Agata sul Santerno. In quel caso, per pregare, vengono da noi o vanno a Lugo". Achouak, di origine marocchina, è a Massa Lombarda da oltre 25 anni. "Mi conoscono tutti ormai – racconta –. Il primo lavoro che ho trovato è stato proprio in città in una attività gestita da massesi doc. Ora la comunità si è ampliata. Con il nuovo locale vogliamo togliere lo stacco che c’è ancora. Al momento non abbiamo ancora le chiavi dell’immobile, che arriveranno dopo la chiusura dell’autosalone a fine anno. Poi vedremo di sviluppare un progetto di ristrutturazione regolare insieme a un tecnico. Forse un giorno il nuovo locale assorbirà il centro di via Marchetti. Ma al momento è ancora tutto da decidere". "Nel piano regolatore non sono previsti nuovi edifici di culto – precisa il sindaco Daniele Bassi –. In tutto questo il Comune non c’entra assolutamente nulla. C’è stata semplicemente una trattativa fra privati".

Monia Savioli