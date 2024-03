Un nuovo defibrillatore all’asilo nido ‘Babini’

A Russi la rassegna ’Conversazioni sulla salute 2024’ prosegue con una doppia iniziativa in programma domani alle 15.30, al nido d’infanzia comunale ‘Babini’, in via Roma 1. In apertura, sarà inaugurato un nuovo defibrillatore semiautomatico acquistato dal Comune. Lo strumento si aggiunge agli altri defibrillatori già dislocati sul territorio, la cui manutenzione è in capo alla Pubblica Assistenza Città di Russi, in virtù di una convenzione con lì’ente pubblico. La stessa associazione di volontariato sta inoltre curando la formazione del personale del nido all’uso del defibrillatore. A seguire si svolgerà la conferenza dal titolo ’Approccio all’emergenza: manovre rianimatorie di base in età pediatrica per soccorritori non sanitari’, a cura del dottor Cesare Renzelli, pediatra, e di Angelo Mansi, infermiere di Emergenza Urgenza.