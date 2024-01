Un nuovo medico di base. L’Ausl: "È una zona carente"

Il dottor Filippo Ferrara è il nuovo medico di base in servizio (con incarico provvisorio) nei comuni di Cotignola e Bagnara. Si tratta di quella che l’Ausl considera una ’zona carente’, dal momento che era rimasta scoperta dal servizio. In particolare, come riporta l’Ausl, l’anno scorso entrambi i medici presenti a Bagnara hanno chiuso il proprio ambulatorio e una delle due chiusure è stata "imprevedibile". Un altro medico è poi arrivato, ma dal momento che sta ancora frequentando il corso di specializzazione da medico di base non può avere più di 1.000 assistiti, a fronte di 2.300 abitanti a Bagnara. La situazione critica dei medici di base nel piccolo comune era stata fatta presente recentemente anche dal Pd, che nella cittadina è all’opposizione e che chiedeva al Comune di attivarsi.

L’incarico del nuovo medico, attivo a Bagnara, inizierà il 1 febbraio e durerà meno di un anno, fino al "momento in cui verrà individuato il medico avente diritto all’inserimento a seguito dell’espletamento

delle prossime procedure di assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria".