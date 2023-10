Un nuovo paperone in città. Vinti 5 milioni in tabaccheria nella zona delle Bassette

"Lo dico subito, non ho idea di chi sia il vincitore e di sicuro non sono io". Sorride Yemylee Blajic, della tabaccheria di via Giuseppe Di Vittorio, nella zona artigianale delle Bassette, a tutti quelli, è sono stati tanti, che ieri sono andati da lei incuriositi per avere qualche notizia in più sul fortunato che ha vinto 5milioni di euro al Gratta e Vinci con il tagliando de ‘Il Miliardario Maxi’. A diffondere la notizia è stata l’Agenzia di stampa mercato dei giochi Agimeg. "L’ho saputo dalla stampa, nessuno ci aveva avvisato – continua la titolare dell’attività – e all’inizio quasi non ci credevo. Poi me lo ha confermato il rappresentante della Lottomatica, mi ha detto che risultava proprio che la vincita avesse avuto origine qui. Noi ovviamente acquistiamo in lotti, quindi ignoro ovviamente dove fosse il tagliando vincente. Né ho idea di quando sia stato venduto, solo che in queste settimane ci sono stati parecchi ritardi nelle consegne di Lottomatica, quindi ne erano rimasti davvero pochi. Evidentemente il vincente era in mezzo a quei pochi".

Intanto la notizia si è diffusa anche tra le attività vicine alla tabaccheria, dove la megavincita è stata l’argomento principe per gran parte della giornata.

"Qui – conclude Yemylee Blajic – vengono clienti abituali, ma anche occasionali. Ad esempio ci sono tanti camionisti che girano tutta l’Italia e passano anche dalle Bassette. Spero che abbia vinto una persona di cuore. In ogni modo qui c’è solo gente che lavora e sodo. Gente che si alza alle quattro della mattina, quindi a chiunque sia andato quel ‘gratta e vinci’, va sempre bene".

a.cor.