Un nuovo spazio per mostre ed eventi con vista sul monumento dedicato a Baracca. La Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo ha messo a disposizione della città i locali in cui un tempo si trovavano gli uffici direzionali della Cassa di Risparmio, al primo piano del palazzo che si affaccia sulla piazza. Lì, il 6 maggio inaugurerà il percorso espositivo dal titolo ’Come un’onda, come in volo 100 cavalli per Francesco Baracca’, uno degli appuntamenti organizzati in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare e della vittoria al circuito del Savio di un giovane Enzo Ferrari, evento che porterà poi alla conoscenza fra il pilota e la madre dell’eroe e al "regalo" del suo stemma divenuto emblema della casa automobilistica. Il progetto espositivo, curato dal direttore del Museo Baracca, Massimiliano Fabbri, con la collaborazione di Giulia Garuffi e Giorgio Martini, ha l’obiettivo di triangolare gli anniversari attraverso la figura chiave dell’eroe e dell’uomo Francesco Baracca. "Siamo molto soddisfatti perché avevamo detto che avremmo dato alla città un nuovo spazio espositivo e abbiamo mantenuto l’impegno – commenta il sindaco Davide Ranalli –. In queste sale avremo modo di programmare ulteriori attività sia dal punto di vista delle mostre, sia delle attività laboratoriali". I nuovi spazi sono già stati utilizzati nella primavera del 2017 per ospitare una mostra dedicata allo scultore romagnolo Domenico Rambelli autore del Monumento a Francesco Baracca inaugurato a metà degli anni ’30. "Per questo – aggiunge il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, Mattia Berti – il rapporto che ci porta a inaugurare questo nuovo spazio espositivo in convenzione con l’amministrazione comunale ci vede soddisfatti di essere ancora al servizio della nostra comunità. Nel caso della mostra che tra poche settimane animerà queste sale siamo molto orgogliosi perché attorno a essa ruotano celebrazioni e ricordi che rimarranno al centro dell’attenzione non solo dei lughesi ma desteranno interesse sullo scenario nazionale". La convenzione biennale tra amministrazione comunale e Fondazione per l’utilizzo dei locali, prevede la gratuità degli spazi con un rimborso forfettario per le utenze fino a un massimo di 5000 euro l’anno.

Monia Savioli