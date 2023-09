Un nuovo velox sulla Bastia

È iniziato il conto alla rovescia in vista dell’entrata in servizio, al chilometro 9+404 della Strada Provinciale n.13 ‘Bastia’ all’altezza dello svincolo della frazione lughese di San Bernardino, di un nuovo autovelox fisso. Dispositivo la cui installazione è stata completata qualche giorno fa dalla Provincia di Ravenna. Al termine del periodo di prova, inizierà a scattare le prime foto presumibilmente a metà ottobre, con la finalità principale di far diminuire la velocità dei veicoli immediatamente prima dell’incrocio (purtroppo teatro negli anni di decine incidenti) con la Sp17 San Bernardino, in particolar modo per tutelare la sicurezza degli abitanti vista la presenza di un lungo rettilineo su cui i veicoli spesso oltrepassano abbondantemente i limiti di velocità. In quel tratto di arteria è presente il limite di velocità di 70 kmh e sono stati installati i cartelli di segnalazione della postazione di rilievo della velocità per informare preventivamente dell’installazione, anche se non ancora attivata. Il nuovo velox fisso sarà ‘unidirezionale’, rilevando le velocità dei soli veicoli che percorrono la trafficata arteria con direzione di marcia Lavezzola-Sant’Agata sul Santerno.

A gestirlo sarà direttamente la polizia provinciale e quindi funzionerà da remoto senza l’obbligo di contestazione immediata e anche le sanzioni saranno elevate direttamente dallo stesso organo di polizia. Il dispositivo sorge a poco più di un chilometro da quello, gestito in questo caso dalla polizia locale della Bassa Romagna, entrato in funzione, sempre lungo la SP 13 ‘Bastia’, circa un anno fa tra lo svincolo di Santa Maria in Fabriago e quello di San Bernardino, in prossimità dell’intersezione con via Bordocchio. Strumento, lo ricordiamo, che rileva le velocità (limite in questo caso ai 90 kmh) dei soli veicoli diretti verso nord, ossia verso Lavezzola.

Tornando al nuovo velox, rientra anch’esso in un progetto di miglioramento della sicurezza della circolazione stradale lungo tratti di arterie già individuati dal prefetto. La velocità eccessiva dei veicoli rimane una delle concause principali degli incidenti stradali e dei conseguenti costi sociali sia dal punto di vista umano e anche economico. È bene ricordare che il Codice della Strada prevede, per l’infrazione del limite di velocità, sanzioni differenziate che vanno dai 42 euro per superamento del limite di non oltre 10 chilometri fino agli 845 euro nel caso di superamento di oltre 60 chilometri del limite fissato. In base al tipo di infrazione e alla velocità rilevata, è inoltre prevista la decurtazione da 3 a 10 punti dalla patente, oltre alla sua sospensione che, in certi casi, può arrivare a 12 mesi.

Luigi Scardovi