Un ombrellone d’autore. Artisti all’opera a Punta Marina

Si preannuncia un weekend colorato a Punta Marina Terme, pronta ad ospitare l’ottava edizione della manifestazione artistica ’Punta all’arte’. L’evento, ad ingresso gratuito, si terrà sabato 14 dalle 9 alle 24 e domenica 15 dalle 9 alle 21 e si svolgerà lungo il viale dei Navigatori. In questi due giorni gli artisti esporranno le loro opere all’aria aperta e potranno partecipare al concorso ‘Ombrelloni d’autore’, dove i concorrenti avranno a disposizione un ombrellone bianco sul quale dipingere liberamente. Ogni ombrellone dipinto e autografato dall’autore verrà giudicato da una giuria specializzata e dal pubblico, che avrà a disposizione un tablet predisposto dall’organizzazione per apporre la propria preferenza.

I risultati verranno annunciati domenica sera e saranno in palio ricchi premi per i primi tre classificati, che porteranno a casa rispettivamente 500, 400 e 300 euro. Inoltre, è previsto il Premio Speciale ‘Molinetto Arte e Cucina’ dal valore di 500 euro. Successivamente alla premiazione, inizierà la messa all’asta dei primi venti ombrelloni (al momento sono oltre 100 gli iscritti), il cui ricavato andrà all’Accademia di Belle Arti, al Liceo artistico e musicale di Ravenna e all’Istituto tecnico ‘Morigia-Perdisa’, a sostegno dei loro progetti educativi, culturali e per l’inclusione. Gli istituti e l’Accademia collaborano infatti all’organizzazione dell’evento, che è promosso dalla Pro Loco di Punta Marina Terme con il supporto del ristorante ‘Molinetto’. L’iniziativa non dimentica i più piccoli: i bambini sotto i 13 anni che parteciperanno alla decorazione di un ombrellone riceveranno un riconoscimento speciale. Saranno inoltre presenti alunni di varie scuole del territorio, tra cui i ragazzi dell’I.C. ‘Don Stefano Casadio’ di Cotignola e dell’I.C. del Mare.

"La buona riuscita dell’evento dipende anche dal lavoro di tantissimi volontari della Pro Loco", precisa l’organizzatore Alan Ricci nella conferenza di presentazione alla quale hanno partecipato anche Gennaro Zinno (preside istituto Perdisa) e Paola Babini (preside Accademia delle Belle Arti di Ravenna). Da venerdì 13, al termine del mercato, verrà limitata la circolazione intorno a viale dei Navigatori per permettere l’allestimento della manifestazione. La partecipazione al concorso è gratuita. Info e iscrizioni: 334-5688146 (dalle 14 alle 20) e puntallarte@gmail.com.

Jacopo Ceroni