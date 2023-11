Un operaio apprendista per la Zerozanz.it

Un posto da operaio apprendista, scadenza della domanda il 3 novembre 2023.

L’azienda Zerozanz.It - ZZ di Ravenna cerca una figura inizialmente da affiancare ai lavoratori già in organico per eseguire installazione e manutenzione di impianti di disinfestazione automatica per giardini. È richiesta un’età massima di 29 anni, il possesso della patente di categoria B, la disponibilità a sollevare taniche da 25 chilogrammi e alle trasferte nell’ambito della provincia di Ravenna, nonché la conoscenza di base del pacchetto Office.

È considerato titolo preferenziale l’essere automuniti e una formazione tecnica. Il contratto proposto è di apprendistato e l’orario è a tempo pieno, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.