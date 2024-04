Un operaio installatore per l’azienda Edil Raffy

L’Edil Raffy di Glorie di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, è alla ricerca, che scade il 26 aprile, di un operario installatore – ovviamente l’offerta è rivolta ad ambo i sessi – in affiancamento al personale esperto, per essere di supporto prevalentemente nella ristrutturazione di bagni civili, dalla demolizione all’installazione dei nuovi arredi e accessori. Viene richiesto il possesso della patente di guida di tipo B e la conoscenza della lingua italiana. Viene considerato titolo preferenziale un’esperienza, anche minima, nella mansione ricercata, e l’essere automuniti. Il contratto offerto è a tempo determinato mentre l’orario proposto è a tempo pieno, dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18.