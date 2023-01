Un operaio mutilò la ‘Stella acidi’ al museo del Mar

di Franco Gàbici

Il Mar è stato teatro negli anni Ottanta del secolo scorso di un caso che a suo tempo fece molto rumore e che ebbe come protagonista la ‘Stella acidi’, una scultura moderna dell’artista piemontese Gilberto Zorio, esponente della cosiddetta arte povera, un movimento nato in aperta polemica con l’arte tradizionale e che fa ricorso a materiali poveri (terra, legno, ferro, plastica…).

La ‘stella’, inserita nel contesto di una personale dell’artista, era formata da cinque tubi sottili di rame "fissati su un crogiuolo in cui, per trasformazione chimica, si formano cristalli".

Tutto filò liscio fino al momento della chiusura della mostra quando la stella fu caricata su un mezzo per essere trasportata altrove. La stella, infatti, aveva una appendice abbastanza lunga che dette non pochi problemi a quanti avevano il compito di metterla sul mezzo e a questo punto si è sempre raccontato che un operaio, evidentemente digiuno di arte, pensò di risolvere il problema a modo suo trattando la stella come un qualsiasi oggetto ingombrante e, senza immaginare la polemica che avrebbe innescato il suo gesto, recise l’appendice.

L’arte moderna, purtroppo, non sempre è capita e anche se da molti è criticata non bisogna però dimenticare che a monte c’è sempre il lavoro di un artista che con la sua opera intende dare dei messaggi e tutto questo, ovviamente, merita rispetto. Non fu indulgente nei confronti delle opere moderne nemmeno il grande Leo Longanesi che in un suo aforisma ebbe a dire in maniera forse un po’ troppo sbrigativa: "Non comprate quadri moderni: fateveli in casa". La pensò così, probabilmente, anche l’operaio che mutilò la ‘stella’.