Un organo storico per le note di Puccini

Ritorna il festival Rossini Open, con un appuntamento alle 20.30 di stasera alla chiesa del Carmine a Lugo.

Protagonista sarà lo storico organo costruito nel 1797 nella chiesa lughese da Gaetano Callido, che Gioachino Rossini spesso suonava quando abitava a Lugo e studiava con i fratelli Malerbi. Sui tasti di questo strumento stasera l’organista cremonese Paolo Bottini suonerà un programma monografico, completamente dedicato alle opere per organo composte da Giacomo Puccini.

Il programma si presenta molto ricco e verranno proposti i seguenti brani: ’Preludio, adagio e marcia in sol maggiore, largo, e senza pedali in sol maggiore’, ’Allegro vivace in re maggiore’, ’Tempo di valzer,’ Due versetti in sol maggiore’, ’Marcia’, ’Elevazione per organo’, ’Postcommunio’, ’Pastorella gravida’, ’Marcia per organo’, Offertorio’.

Paolo Bottini è il titolare dell’organo del Duomo di Cremona, noto concertista e studioso del suo strumento, organista liturgico per vocazione, che nel corso del biennio 2012-13 ha prestato servizio quale organista supplente al petit Cavaillé-Coll della chiesa della Trinità a Parigi, ove fu titolare Olivier Messiaen. Sempre a Parigi, ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di organista liturgico rilasciato dalla diocesi. Concertista sin dal 1997, Bottini è particolarmente attento nella ricerca di programmi originali.

Info e prenotazioni: telefono 0545-299542, oppure inviare una mail a biglietteria@teatrorossini.it. Per le vendite on line sul sito: vivaticket.com e presso i punti vendita vivaticket. Stasera la biglietteria della chiesa del Carmine sarà aperta dalle ore 19.30.