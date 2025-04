Un orto al centro Ca’ Vecchia, ecco il progetto

Creare e mettere a disposizione ‘orti didattici’ di facile utilizzo, a partire dal parco Ca’ Vecchia di Voltana in condivisione con l’adiacente casa per anziani ‘Silvagni’. È la finalità del progetto ‘Ci vuole tempo per diventare un…Orto’, parte della coprogettazione Regionale 2024-2026 ‘Qui-e-te Vita all’aria aperta-Ortic’aria’, promossa da Anffas Lugo Aps, associazione San Giuseppe e Santa Rita Odv, Crac Aps, Comitato Cittadino per l’handicap Odv e centro sociale Ca’ Vecchia Odv. L’iniziativa – che vede l’interessamento anche di Asp dei Comuni della Bassa Romagna, Herambiente, Consulta di Decentramento di Voltana-Chiesanuova-Ciribella – è candidata tra i progetti di cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. I primi laboratori didattici e lo stato di avanzamento del progetto saranno presentati, dalle associazioni partner, domani al parco Ca’ Vecchia di Voltana al civico 1 di piazza Teseo Guerra. Alle 11 presentazione progetto, alle 12 omaggio a Gino Giugni cui seguirà, alle 12.30, un pranzo. Alle 14.30 laboratori di semina e preparazione orti e alle 15.30 laboratorio di raccolta e lavorazione delle erbe officinali. "Gli orti – spiega Mauro Zanoni , del centro Cà Vecchia – saranno realizzati in apposite strutture, sia con elementi rialzati da terra per agevolare la cura da parte di anziani, che con altri elementi più bassi. Verranno messe a disposizione l’irrigazione grazie al convogliamento di acque piovane che l’utilizzo del pozzo artesiano presente, materiale di concimazione proveniente dalla lavorazione dell’umido, strumenti di lavoro, raccolta di rifiuti in compostaggio e supporto dei nostri volontari specializzati in giardinaggio. L’obiettivo è quello dell’utilizzo sia da parte degli anziani ospiti della casa di riposo Silvagni, sia dell’uso didattico delle scuole e dei centri estivi, che dagli ospiti di associazioni del settore di assistenza sociale. La prospettiva è quello di istituire un piccolo punto di distribuzione/vendita di prodotti ortofrutticoli".

Lu.Sca.