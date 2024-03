Un orto didattico per la scuola ‘Pascoli’

Un orto didattico per la scuola primaria ‘Pascoli’ di Sant’Agata sul Santerno. E, dopo Pasqua, la sistemazione dell’aiuola pubblica di piazza Umberto I. Azioni importanti rese possibili grazie a una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni alluvionate della Romagna e, in particolare, di Sant’Agata sul Santerno che il 17 maggio scorso si è svegliata sommersa da quasi due metri d’acqua con il 95% delle case danneggiate. Una tragedia per una comunità di neanche 3mila abitanti, che il 9 luglio scorso non ha lasciato indifferente il Convivio dei Patrimoni Italiani. Convivio che si teneva alla Marina di Acciaroli, a Pollica, in Campania, subito votato dal Comune stesso di Pollica, dalle Terre della Dieta Mediterranea e dal Future Food Institute, che opera in tutto il mondo e in Campania in particolare e ha il quartier generale a Bologna, alla raccolta di fondi per gli alluvionati romagnoli.

Ieri, primo giorno di primavera, quell’aiuto si è concretizzato nella consegna di un orto didattico alla scuola primaria ‘Pascoli’ di Sant’Agata sul Santerno e, dopo Pasqua, nella sistemazione dell’aiuola pubblica di piazza Umberto I. Sono gesti che hanno un preciso significato: nell’essere una risposta al cambiamento climatico e al bisogno di sostenibilità, rappresentano anche e soprattutto un convinto coinvolgimento delle nuove generazioni.

D’altra parte ai ragazzi della stessa scuola ‘Pascoli’ è stata dedicata una lezione speciale tenuta da Stephen Ritz, il maestro che in Italia collabora già con 800 istituti e che è un personaggio di valore mondiale, consultato dal Papa e dalle Nazioni Unite per il suo approccio. "Ai ragazzi dico sempre – ha dichiarato – che a scuola bisogna imparare la storia ma anche la speranza". E infatti con questo spirito, lui, definito la ‘Green bronx machine’ perché capace di dare una speranza verde a un quartiere che molti vedono nero perché senza futuro, Ritz e la squadra del Future Food Institute hanno regalato alla scuola anche una ‘Tower plant’ con cui i ragazzi potranno fra crescere a scuola, in classe, magari anche generando piccoli ricavi, le verdure da consumare a tavola.