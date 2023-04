Un osservatorio sul paesaggio romagnolo

Nascerà a Ravenna il primo osservatorio dinamico del paesaggio romagnolo. L’iniziativa verrà presentata al pubblico domani dalle 17 alla Casa Matha, in occasione degli eventi organizzati per la sesta edizione della GeoNight, manifestazione internazionale dedicata alla geografia. Nel quadro della legge regionale, l’osservatorio si occuperà di informazione integrata, formazione e ricerca avvalendosi, tra gli altri, delle competenze dell’università di Bologna. E avrà come riferimenti quadro, i princìpi della convenzione europea del paesaggio, che hanno ispirato gli strumenti di gestione del paesaggio italiano, le politiche paesistiche della Regione Emilia-Romagna e la nuova strategia europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici cui si è riferita la stessa Regione per la definizione della propria strategia unitaria di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici".