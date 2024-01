Un paese sempre più anziano. Corsa al posto nelle case di riposo. In cinquecento in lista d’attesa

A Ravenna superano il mezzo migliaio le domande in lista d’attesa per l’ingresso di un anziano nelle case di riposo accreditate. Le 522 domande in coda nel distretto, che oltre al capoluogo comprende anche Cervia e Russi, non corrispondono tuttavia a un uguale numero di anziani in attesa: è infatti verosimile che molti di loro, avendo la facoltà di farlo, abbiano avanzato la richiesta per più di una casa di riposo. "Storicamente circa la metà della graduatoria riguarda persone in gravità medio-bassa", spiega l’assessore alle Politiche sociali Gianandrea Baroncini. I posti accreditati ammontano in totale a 723 unità: "in futuro immaginiamo che possano aumentare, non c’è dubbio", ipotizza Baroncini, "considerando che è sempre più elevato anno dopo anno il numero di anziani. Con l’inaugurazione della Rosa dei venti, l’anno scorso, la disponibilità di posti per gli anziani ha comunque subito un buon incremento. Nel corso degli ultimi dieci anni i posti accreditati nel nostro distretto sono passati da 643 a 723. Dopo l’epoca-Covid, in cui abbiamo visto una diminuzione drastica delle richieste di inserimento in struttura, oggi torniamo a regime sui livelli che tradizionalmente avevamo sostenuto. La fotografia scattata dai numeri e dai trend attuali evidenzia la necessità di costruire negli anni una programmazione capace di tenere conto da un lato dell’incremento dell’incidenza demografica delle persone che hanno più di 75 anni, e dall’altro dell’equilibrio economico del distretto nel costruire capacità di risposte all’altezza dei bisogni delle persone e della comunità".

Proprio sull’aspetto economico si sono concentrate nei giorni scorsi le ire di Cgil, Cisl e Uil, sulle barricate per l’aumento di 123 euro mensili delle rette deciso dalla Regione.

Gli over75 nel comune di Ravenna ammontano al 13,8% del totale degli abitanti: quanti saranno in futuro? A differenza delle altre nazioni del mondo colpite da quello che si può definire un invecchiamento di massa – come il Giappone o la Corea del Sud – fare previsioni per l’Italia è più difficile in virtù dell’imprevedibilità dei flussi migratori. Ad ogni modo appare improbabile che i nuovi arrivati possano essere in numero tale da invertire il trend: solo nel prossimo quinquennio sono 8700 i ravennati in procinto di diventare over75, mille in più degli attuali residenti che oggi hanno fra i 75 e i 79 anni, i quali ammontano a 7600. Il picco dell’invecchiamento è comunque ancora piuttosto lontano: le fasce anagrafiche che contano più di 12mila cittadini sono le quattro comprese fra i 45 e i 65 anni: c’è insomma tempo per mettere in campo una programmazione aggiornata al modificarsi della popolazione.

Filippo Donati