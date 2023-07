Un Palazzo Milzetti inedito dal loggiato al primo piano

È uno degli interventi storicamente più attesi per Palazzo Milzetti: martedì 11 luglio, dalle 19 alle 23, sarà per la prima volta possibile visitare il loggiato del primo piano affacciato sul cortile interno. Un ambiente tra i più scenografici dell’intero palazzo, il cui valore storico rivaleggia con la sua già inestimabile importanza artistica nella cornice del Neoclassico italiano: l’intervento di manutenzione e messa in sicurezza del loggiato – realizzato per la Direzione regionale dei Musei dell’Emilia Romagna da Maria Letizia Antoniacci con la collaborazione di Elena Arlotti – crea nuovamente un affaccio a tu per tu fra gli ambienti del palazzo e il cortile interno, finora raggiungibili solo attraverso l’androne d’ingresso.

Una "stanza che non ha più pareti, ma alberi": il loggiato appare come una sorta di imbuto spaziotemporale fra l’universo architettonico illuminista di Giuseppe Pistocchi, Antonio Trentanove e Felice Giani, e quello arboreo voluto dalla generazione successiva di frequentatori del palazzo, improntato dal Romanticismo incarnato ad esempio dalle forme della capanna di Romolo Liverani.

Il tempo in cui vide la luce Palazzo Milzetti era del resto un vortice in cui ideologie, sovrani e tendenze artistiche si succedevano freneticamente; i Bonaparte che governavano l’Europa negli anni in cui Felice Giani lavorava a Palazzo Milzetti erano i padri di quegli stessi Napoleone Luigi e Pietro Napoleone che avrebbero combattuto a Forlì nel fango dei moti del 1831, insieme ai rivoltosi repubblicani romagnoli. "Il loggiato fa parte della porzione architettonica attribuita a Giuseppe Pistocchi", spiega la direttrice Elena Rossoni, "a cui rimandano le eleganti colonne, rintracciabili ad esempio nel prospetto del cortile di Palazzo Bandini o nello scalone di palazzo Conti, sempre a Faenza. Il loggiato costituisce parte integrante della visione architettonica dell’edificio, dove interno ed esterno dialogano nella prospettiva dell’armonia con la natura, e dunque con il giardino su cui la struttura affaccia. Un vero distillato di eleganza architettonica, ma anche pittorica, essendo contraddistinto da un soffitto a cassettoni decorato da rosoni in stucco e da grottesche con lire e vittorie alate, riferibili alla bottega di Felice Giani. Motivi che si rintracciano anche all’interno del palazzo, ad esempio nello scalone, nella sala ottagonale e nella sala d’Ercole. Riaprire questa parte del palazzo", prosegue Rossoni, "è un po’ come far rivivere nel loro insieme gli ambienti, immergendosi in una luce che riverbera del verde del giardino, e che incide sui colori del loggiato tanto da far loro cambiare tono a seconda dell’ora e della stagione".

In occasione dell’apertura di martedì, verrà presentato anche l’ampliamento degli interventi, realizzati in collaborazione con il FrameLab dell’Università di Bologna e già inaugurati lo scorso marzo, rivolti alla fruizione digitale, anche per ipovedenti, dei cicli di tempere dipinti da Felice Giani e degli altri tesori del palazzo.

Filippo Donati